Курс долара в Україні може злетіти: виникла ще одна причина

Махінації на фондовому ринку загрожують обвалом гривні

З понеділка, 8 серпня, починає діяти рішення №1053 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР), яким скасовано майже всі введені з 24 лютого обмеження на роботу на ринку капіталів та товарних ринків.

Економічний експерт Олексій Кущ упевнений, що цим Нацкомісія дала "зелене світло" цілій низці схем на ринку капіталів з виведення з України коштів, насамперед у вигляді доларів.

На його думку, основними схемами стануть:

купівля іноземних цінних паперів та виведення капіталу за кордон;

скидання нерезидентами портфелів ОВДП з розгоном вторинної прибутковості по них до 25-30%: цей рівень потім "ткнуть" під ніс Мінфіну як якийсь бенчмарк ((фінансовий термін, що означає вищу ніж у середньому по ринку прибутковість — Ред.)) і вимагатимуть доведення первинних розміщень до аналогічної планки прибутковості, що означатиме зростання прибутковості по ОВДП до рівня 30% та емісію гривні;

операції з цінними паперами для виходу в кеш і малювання доходів для еліти, що "відчалює в Європу" — треба ж якось пояснити, звідки пару "лямів" на купівлю шале у Швейцарії.

Все це, як стверджує Олексій Кущ, вкрай негативно позначиться на курсі гривні і на резервах НБУ, а потім через імпорт і на інфляції.

Простіше кажучи, бажаючи вивести свій капітал за кордон, бізнес почне активно купувати долари, що викликає зростання попиту на нього і курс долара до гривні знову злетить. Щоб урятувати гривню від девальвації, НБУ доведеться знову розпродувати міжнародні резерви.

Якщо ж фактора рішення НКЦПФР на валютному ринку не буде, то курс долара у серпні триматиметься на рівні 40-42 гривень.