Долар на чорному ринку утримує позиції: експерт розповів, чи очікувати на зміни у серпні

Суттєвого здешевшання валюти найближчим часом очікувати не варто

Останній місяць літа, за прогнозами фінансових аналітиків, демонструватиме стабільну картинку на валютному ринку. Проте, попри очікування населення, розцінки на долар падати не будуть. Ймовірніше за все, заокеанська валюта утримуватиметься у серпні на позиції у 40-42 гривні за долар.

Як спеціально для "Телеграфу" розповів економіст Данило Монін, навряд чи курс долара упродовж серпня буде падати в ціні, адже наразі на нього впливає досить велика кількість вкрай суперечливих факторів. Водночас саме вони і можуть стати причиною значних коливань у розцінках.

"Для фінансування дефіциту бюджету на місяць необхідно отримувати не менше 3 мільярдів доларів, якщо вони будуть – курс долара буде стабільним, якщо ні – неминучі серйозні коливання", – пояснив він.

Також експерт додав, впасти ціна на американський долар відносно національної української валюти може у випадку надходженням великої фінансової допомоги від Заходу або ж через зростання морського експорту. На жаль, обидва ці фактори залежать не від України.

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Якщо розглянути картину, яка спостерігається на чорному ринку, то згідно з даними фінансового порталу "Мінфін" упродовж останніх днів долар утримує свої позиції та навіть періодично повертається до падіння.

До прикладу у понеділок, 8 серпня, ціна на американську валюту відносно гривні залишилася на рівні минулоденних позначок. Купівля долара упродовж сьогоднішньої доби обійдеться у 39,20 гривень. Водночас продаж коштуватиме 39,56 гривні. Що всього лише на 4 копійки дешевше, аніж учора.

"Чорний" євро у понеділок коштуватиме під час купівлі 39,60 гривень. Продаж тримається на позначці у 40,10.

Що стосується офіційних розцінок, то на 8 серпня Національний банк України встановив офіційний курс гривні відносно долара на рівні 36,57 гривень. Тим часом курс євро встановлений на рівні 37,42 гривень. Він здорожчав на 21 копійку у порівнянні з попереднім банківським днем.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансового експерта Данила Моніна, ціна на американський долар у серпні суттєво знижуватися не буде і коштуватиме близько 40 гривень.

Також нагадаємо, яка умова на думку експертів, змусить долар утримати свої позиції.