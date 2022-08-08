Доллар на черном рынке удерживает позиции: эксперт рассказал, ожидать ли изменений в августе

Существенного удешевления валюты в ближайшее время ждать не стоит

Последний месяц лета, по прогнозам финансовых аналитиков, будет демонстрировать стабильную картинку на валютном рынке. Однако, несмотря на ожидания населения, цена на доллар падать не будет. Вероятнее всего, заокеанская валюта будет удерживаться в августе на позиции в 40-42 гривны за доллар.

Как специально для "Телеграфа" рассказал экономист Даниил Монин, вряд ли курс доллара в течение августа будет падать в цене, ведь на него влияет достаточно большое количество крайне противоречивых факторов. В то же время, именно они и могут стать причиной значительных колебаний в расценках.

"Для финансирования дефицита бюджета в месяц необходимо получать не менее 3 миллиардов долларов, если они будут – курс доллара будет стабильным, если нет – неизбежны серьезные колебания", – объяснил он.

Также эксперт добавил, упасть цена на американский доллар по отношению к национальной украинской валюте может в случае поступления крупной финансовой помощи от Запада или из-за роста морского экспорта. К сожалению, оба этих фактора зависят не от Украины.

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Если рассмотреть картину, которая наблюдается на черном рынке, то согласно данным финансового портала "Минфин" за последние дни доллар удерживает свои позиции и даже периодически возвращается к падению.

К примеру, в понедельник, 8 августа, цена на американскую валюту по отношению к гривне осталась на уровне прошлых отметок. Покупка доллара в течение сегодняшних суток обойдется в 39,20 гривен. В то же время продажи будут стоить 39,56 гривны. Что всего-то на 4 копейки дешевле, чем вчера.

"Черный" евро в понедельник обойдется при покупке 39,60 гривен. Продажа держится на отметке 40,10.

Что касается официальных расценок, то на 8 августа Национальный банк Украины установил официальный курс гривны по отношению к доллару на уровне 36,57 гривен. Тем временем курс евро установлен на уровне 37,42 гривны. Он подорожал на 21 коп. по сравнению с предыдущим банковским днем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению финансового эксперта Даниила Монина, цена на американский доллар в августе существенно снижаться не будет и будет стоить около 40 гривен.

Также напомним, какое условие, по мнению экспертов, заставит доллар удержать свои позиции.