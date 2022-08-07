Долар на чорному ринку впав у ціні: за скільки можна продати валюту 7 серпня

Купувати долар станом на зараз вигідніше у банках

Через тиждень після того, як Нацбанк заборонив обмінникам показувати курс на табло, на чорному ринку долар помітно впав. Якщо 30 липня середня вартість долара на чорному ринку в середньому становила 41,6/42,2 грн, то 7 серпня готівковий USD став коштувати 39,2/39,59 за купівлю та продаж відповідно. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Тим часом у банках України зранку 7 серпня долар купують в середньому по 38,6 грн, а продають по 39,85 грн. За тиждень американська валюта впала у ціні відносно гривні на 1,27 гривні. Тим часом офіційний курс НБУ — 36,56 гривень за долар.

Курс долара 7 серпня

Варто зазначити, що ціна на купівлю-продаж долара в банках України відрізняється залежно від фінустанови. Станом на 7 серпня найвигідніше обмінювати долари на гривні у банку "ПУМБ", а от купувати валюту краще в "Укрсиббанку", адже там ціна за долар складає 37.57 грн.

Курс долара в банках України 7 серпня

Нагадаємо, що економічний експерт Олександр Охріменко вважає, що курс долара в Україні залежить від панічних настроїв населення, тому він не є стабільним. Зараз паніку вдалося подолати шляхом заборони на розміщення актуального курсу на табло, однак у серпні українцям варто чекати на цінові гойдалки, в рамках яких ціна на американський долар може стрибати в межах 38-40 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що до 10 серпня американський долар у переважній кількості банків коштуватиме в межах від 36,57 гривні до 41,50 гривень. Таку думку озвучив економічний аналітик Олексій Козирєв.