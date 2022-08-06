Долар на чорному ринку дешевшає, проте експерт радить не розслаблятися

Експерти прогнозують нестабільну ситуацію з валютою у серпні

В Україні ситуація на валютному ринку залежить в більшості не через економічні, а через емоційні чинники. Тож, коли настрої населення перестануть бути панічними, розцінки на валюту поступово почнуть знижуватися і це може статися вже у найближчі тижні.

Як розповів економічний експерт Олександр Охріменко, головному банку країни (НБУ) вдалося подолати валютну паніку шляхом заборони на розміщення актуального курсу на табло. Це потягнуло за собою стримання спекулятивних апетитів серед власників обмінників.

На думку економіста, у серпні ситуація з цінами на валюту, скоріше за все, не стабілізується і українцям варто чекати на цінові гойдалки, в рамках яких ціна на американський долар може стрибати в межах 38-40 гривень. Крім того, Охріменко висловив сумніви, що до кінця літа курс вийде за межі "коридору" в 38-39 гривень.

"Має статися щось масштабне, щоб курс долара значно впав, наприклад, США або ЄС дадуть нам велику суму, мільярдів в 10-20 одномоментно, тоді долар серйозно ревальвує", — пояснив він.

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Ситуація, яка упродовж останніми днями спостерігається на чорному ринку поки слова експерта не підтверджує, адже долар США останні дні свої позиції утримує і навіть частково дешевшає.

Так, за даними фінансового порталу "Мінфін", у перший вихідний тижня американська валюта трохи здешевшала. Зокрема, під час купівлі долар коштуватиме 39,25 гривень, що на 5 копійок дешевше, аніж вчора. Водночас продаж долара у суботу обійдеться у 39,70 гривень. І ця ціна на 20 копійок менша, аніж у п'ятницю.

Що стосується європейської валюти, то "чорний" євро упродовж сьогоднішньої доби коштуватиме 39,60 гривень, під час продажу — 40,23 гривні.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку фінансових аналітиків вже найближчим часом заокеанська валюта може просісти до позначок у 37-38 гривень за один долар.

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