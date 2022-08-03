Курс долара продовжує падіння – чи чекати на нові “качелі”

Долар продовжить коливання у серпні, але швидше за все лише в один бік

У середу, 3 серпня, курс долара щодо гривні досить серйозно впав, якщо на початку тижня за долар давали близько 40 гривень, тепер його курс знизився приблизно до 39,5 грн.

Передбачається, що однією з причин цього стало рішення НБУ щодо небанківських обмінників, яким заборонили розміщувати свої курси на табло обмінників, котрі можна побачити здалеку. Це справило певний ефект, але не на пересічних людей, а на господарів самих обмінників. На тлі введених обмежень пройшла чутка, що НБУ взагалі може заборонити діяльність небанківських обмінників, що спонукало їх обережніше поводитися з курсами.

Експерти запевняють, що об’єктивних причин для зростання курсу долара немає — скоріше йдеться про паніку, яку вже вдалося подолати, тому курс має всі шанси наблизитися до офіційного рівня і стабілізуватися біля позначок 37-38 грн/$, пише OBOZREVATEL.

Крім готівкового долара у банках та на чорному ринку, українці отримали можливість придбати безготівковий долар у банках. Наприклад, співзасновник Монобанку Олег Гороховський у соцмережах повідомив, що в додатку Monobank можна знову купити долар, але тільки на депозит.

"Купити валюту можна в межах ліміту 50 000 грн. на місяць для розміщення на новий терміновий депозит строком на 3 місяці і більше і для поповнення чинних строкових депозитів до закінчення терміну яких залишається 3 місяці і більше. Після закінчення терміну дії депозиту виплата можлива на рахунок клієнта або готівкою у відділеннях Універсалбанку та банків-партнерів у рамках денного ліміту (еквівалент 100’000 грн.)", — так описав умови купівлі долара в Монобанку Олег Гороховський.

При цьому банкір уточнив, що у разі ажіотажного попиту, банк залишає за собою право на припинення продажу валюти.

Зрештою вже найближчим часом експерти прогнозують курсу долара падіння до рівня, трохи вище за офіційний – близько 37-38 гривень за долар.