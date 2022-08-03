Курс доллара продолжает падение – ждать ли новых “качель”

Доллар продолжит колебания в августе, но скорее всего только в одну сторону

В среду, 3 августа, курс доллара по отношению к гривне довольно серьезно упал, если в начале недели за доллар давали порядка 40 гривен, теперь его курс снизился примерно до 39,5 грн.

Предполагается, что одной из причин этого стало решение НБУ в отношении небанковских обменников, которым запретили размещать свои курсы на табло обменников, видных издалека. Это оказало определённый эффект, но не обычных людей, а на хозяев самых обменников. На фоне введённых ограничений прошёл слух, что НБУ вообще может запретить деятельность небанковских обменников, что побудило их осторожнее обращаться с курсами.

Эксперты уверяют, что объективных причин для роста курса доллара нет — скорее речь идет о панике, которую уже удалось преодолеть, так что курс имеет все шансы приблизиться к официальному уровню и стабилизироваться около отметок 37-38 грн/$, пишет OBOZREVATEL.

Помимо наличного доллара в банках и на черном рынке, украинцы получили возможность приобрести безналичный доллар в банках. К примеру соучредитель Монобанка Олег Гороховский в соцсетях сообщил, что в приложении Monobank можно снова купить доллар, но только на депозит.

"Купить валюту можно в пределах лимита 50 000 грн. в месяц для размещения на новый срочный депозит сроком 3 месяца и более и для пополнения действующих срочных депозитов до истечения срока которых остается 3 месяца и более. По окончании срока действия депозита выплата возможна на счет клиента или наличными деньгами в отделениях Универсалбанка и банков-партнеров в рамках дневного лимита (эквивалент 100'000 грн.)", — так описал условия покупки доллара в Монобанке Олег Гороховский.

При этом банкир уточнил, что в случае ажиотажного спроса банк оставляет за собой право на прекращение продажи валюты.

В конечном счете уже в ближайшее время эксперты прогнозируют курсу доллара падение до уровня, чуть выше официального – порядка 37-38 гривен за доллар.