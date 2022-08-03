Доллар на черном рынке удерживает позиции: эксперты дают утешительный прогноз на ближайшие недели

В ближайшие недели курс американской валюты в обменниках может приблизиться к официальным расценкам

Несмотря на существенное удорожание, которое в последнее время демонстрирует американский доллар, уже в августе его цена может стабилизироваться и приблизиться к отметкам 37-38 гривен.

Как пишет издание "Обозреватель", ссылаясь на слова руководителя отдела аналитики Concorde Capital Александра Паращея, усиленный спрос на иностранную валюту спадет уже в ближайшее время и расценки на доллар упадут.

"Наличный курс будет приближаться в течение августа к официальному уровню. Думаю, вероятным можно считать курс около 37-38 гривен за доллар", — рассказал он.

В то же время, по мнению эксперта Василия Горбаля, ситуация на валютном рынке изменится к снижению цен благодаря хоть и частичному, но все же запуску экспорта украинского зерна в другие страны. Член Совета Национального банка отмечает, что стоимость американского доллара в условиях войны будет зависеть от ситуации на фронте, а также финансовой поддержки украинской экономики. Также он отметил, что после того, как ажиотаж среди украинцев спадет, а с ним и спрос на валюту, курс доллара, скорее всего, начнет постепенно снижаться.

Что касается ситуации с ценами в украинских обменниках, то по данным финансового портала "Минфин", заокеанская валюта в течение суток, 3 августа, при покупке обойдется в 39,50 гривен за доллар. И эта цена равна вчерашним отметкам. Между тем, продажа доллара США также удержалась на уровне предыдущих расценок и в среду будет стоить 40 гривен.

Европейская валюта на черном рынке при покупке также в цене по сравнению с предыдущим днем не изменилась: покупка евро сегодня обойдется в 39,80 гривен, в то же время продажи будут стоить 40,60 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, в какой валюте украинцам лучше сохранять свои сбережения после "размораживания" Нацбанком фиксированного курса доллара США.