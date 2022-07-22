НБУ повысил курс доллара - в какой валюте украинцам теперь держать сбережения

Совет єксперта о валюте для сбережений может удивить

С четверга, 21 июля, решением НБУ в Украине новый официальный курс доллара – 36,56 грн, который сразу на 25% выше предыдущего. По словам экономического эксперта Бориса Кушнирука, это решение будет иметь для курса гривны и других валют краткосрочные и долгосрочные последствия.

К краткосрочным, по мнению собеседника "Телеграфа", относится несомненный скачок роста курса доллара к гривне на наличном рынке, что будет вызвано в основном спекулянтами. При этом, если НБУ продолжит практику валютных интервенций, то ситуация откатится назад и появится некий "курсовой коридор" в котором и будут балансировать доллар и гривна.

Если же НБУ откажется поддерживать гривну, тогда курс доллара будет расти, поскольку возможности купировать падение экспорта, переводов заробитчан и недостаточную финансовую помощь из-за границы просто не будет.

Однако эксперт советует не отказываться полностью от евро и говорит, что примерно через год курс доллара по отношению к евро должен упасть и советует держать часть сбережений в евровалюте.

"Рост курса доллара к евро сделает экспорт из США в Европу невыгодным, так что думаю власти пойдут навстречу бизнесу и снизят курс доллара к евро, да и Центробанк ЕС поднимет ставку, чтобы бороться с девальвацией. Думаю, примерно через год курс доллара к евро упадет, так что советую часть сбережений держать в евро, а часть пока выгоднее держать конечно в долларе", — прогнозирует эксперт.

Тем временем перед выходными курс наличного доллара после взлета до более чем 40 гривен за доллар, утром 22 июля установился на уровне 38 гривен.