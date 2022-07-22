НБУ підвищив курс долара – у якій валюті українцям тепер тримати заощадження

Рада експерта про валюту для заощаджень може здивувати

З четверга, 21 липня, рішенням НБУ в Україні новий офіційний курс долара – 36,56 грн, який одразу на 25% вищий за попередній. За словами економічного експерта Бориса Кушнірука, це рішення матиме для курсу гривні та інших валют короткострокові та довгострокові наслідки.

До короткострокових, на думку співрозмовника "Телеграфа", відноситься безперечний стрибок зростання курсу долара до гривні на готівковому ринку, що буде спричинено в основному спекулянтами. При цьому якщо НБУ продовжить практику валютних інтервенцій, то ситуація відкотиться назад і з’явиться якийсь "курсовий коридор" у якому і балансуватимуть долар і гривня.

Якщо ж НБУ відмовиться підтримувати гривню, то курс долара зростатиме, оскільки можливості купувати падіння за рахунок експорту, переказів заробітчан і недостатню фінансову допомогу з-за кордону просто не буде.

Проте експерт радить не відмовлятися повністю від євро і каже, що приблизно через рік курс долара щодо євро має впасти і радить тримати частину заощаджень у євровалюті.

"Зростання курсу долара до євро зробить експорт із США до Європи невигідним, тож думаю влада піде назустріч бізнесу і знизить курс долара до євро, та й Центробанк ЄС підніме ставку, щоб боротися з девальвацією. Думаю, приблизно через рік курс долара до євро впаде, Тож раджу частину заощаджень тримати в євро, а частину поки що вигідніше тримати звичайно в доларі", — прогнозує експерт.

Тим часом перед вихідними курс готівкового долара після зльоту до більш ніж 40 гривень за долар вранці 22 липня встановився на рівні 38 гривень.