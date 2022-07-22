Долар на чорному ринку призупинився: що говорять експерти про курс у найближчі тижні

Ситуація на чорному ринку вже найближчим часом зміниться до зростання розцінок, проте не надовго

Після тривалого затишшя, пов'язаного з війною в країні, головний банк України (НБУ) нещодавно прийняв вагоме рішення щодо збільшення офіційного курсу долара США на 25%, залишивши його "замороженим". Це одразу потягнуло за собою суттєве просідання національної валюти на готівковому ринку.

Наразі курс долара встановлено на рівні 36,57 гривень, проте одразу після рішення регулятора він зріз в обмінниках до понад 40 гривень за один долар. Як виданню "24 економіка" розповіла директорка департаменту казначейських операцій "Юнекс Банку" Анна Золотько, передбачається, що на готівковому ринку очікується значний стрибок. За її словами, вже у найближчі 2-3 тижні, на ринку зберігатиметься висока турбулентність.

На думку експерта, упродовж цього терміну курс може сягнути до позначки у 40 гривень за долар, водночас суттєвої різниці між купівлею та продажем американської валюти вона не прогнозує.

Золотько також відзначила, що такий стрибок, ймовірніше за все, буде тимчасовим, після чого зростання неодмінно скорегується.

За даними фінансового порталу "Мінфін", ситуація на чорному ринку, у порівнянні з попереднім днем, стабільна.

Середній курс купівлі долара в останній робочий день тижня, 22 липня, встановлено на рівні 38,00 гривень, як у четвер, а продажу – 38,75 гривень, що на 5 копійок менше, аніж учора.

"Чорний" євро під час купівлі сьогодні обійдеться у 38,20 гривень, що рівно минулоденним розцінкам. Водночас продаж подешевшав на 5 копійок і сьогодні коштуватиме 39,15 гривень за один євро.

Курс валют на чорному ринку 22 липня

Раніше "Телеграф" повідомляв що прогнози фінансових аналітиків твердять про те, що курс американської валюти в Україні напряму залежить від політики НБУ і ситуації на фронті.