Доллар на черном рынке приостановился: что говорят эксперты о курсе в ближайшие недели

Ситуация на черном рынке уже в ближайшее время изменится к росту расценок, но не надолго

После продолжительного затишья, связанного с войной в стране, главный банк Украины (НБУ) недавно принял важное решение об увеличении официального курса доллара США на 25%, оставив его "замороженным". Это сразу повлекло за собой существенное проседание национальной валюты на наличном рынке.

Пока курс доллара установлен на уровне 36,57 гривен, однако сразу после решения регулятора он срез в обменниках до более 40 гривен за один доллар. Как изданию "24 экономика" рассказала директор департамента казначейских операций "Юнекс Банка" Анна Золотько, предполагается, что на наличном рынке ожидается значительный скачок. По ее словам, уже в ближайшие 2-3 недели на рынке будет сохраняться высокая турбулентность.

По мнению эксперта, в течение этого срока курс может достичь отметки в 40 гривен за доллар, в то же время существенной разницы между покупкой и продажей американской валюты она не прогнозирует.

Золотько также отметила, что такой скачок, вероятнее всего, будет временным, после чего рост непременно скорректируется.

По данным финансового портала "Минфин", ситуация на черном рынке по сравнению с предыдущим днем стабильная.

Средний курс покупки доллара в последний рабочий день недели, 22 июля, установлен на уровне 38,00 гривен, как в четверг, а продажи – 38,75 гривен, что на 5 копеек меньше, чем вчера.

"Черный" евро при покупке сегодня обойдется в 38,20 гривен, что равно прошлым расценкам. В то же время продажи подешевели на 5 копеек и сегодня будут стоить 39,15 гривен за один евро.

Курс валют на черном рынке 22 июля

Ранее "Телеграф" сообщал, что прогнозы финансовых аналитиков говорят о том, что курс американской валюты в Украине напрямую зависит от политики НБУ и ситуации на фронте.