Ситуация поменялась: каким будет курс доллара в августе

Эксперт объяснил, почему рос доллар и каким образом удастся заставить курс упасть

После роста официального курса доллара 21 июля и ее подорожания на наличном рынке, в конце июля проявилась тенденция падения соотношения заокеанской валюты к гривне. Во вторник, 2 августа, курс доллара на наличном рынке подешевел на 15 копеек в покупке и на 20 копеек в продаже.

Об этом сообщает портал "Минфин", причем курс евро к гривне не изменился.

По мнению профессора экономики Киевского национального университета экономики имени Вадима Гетьмана Богдана Данилишина, некая дестабилизация на наличном рынке после ослабления официального курса является временной.

По его словам, одной из причин резкого роста курса наличного доллара до 40 гривен и выше стала неспособность мгновенно обеспечить банковские кассы наличной валютой.

"Первые дни работы межбанковского валютного рынка после установки официального курса 36,56 грн показали, что в Украине нет проблем с безналичным долларом, есть переизбыток валюты на межбанковском рынке, которая позволяет НБУ пополнять золотовалютные резервы долларом. При этом чисто технические вопросы не позволили ввести в Украину достаточно наличного доллара для пополнения касс банков в Киеве и регионах страны", — так объясняет эксперт скачок курса наличного доллара после 21 июля.

При этом, по его словам, ситуация в целом способствует укреплению гривны и снижению курса доллара, ведь были разблокированы украинские порты, фермеры в сложных условиях продолжают собирать зерно, устанавливаются транспортные коридоры для другого экспорта, Украина получает помощь от международных организаций, ЕС и США. Более того, последние готовят законодательство, которое позволит использовать замороженные российские активы в помощь Украине.

Эксперты сходятся во мнении, что август будет стабильным месяцем для доллара и ожидать роста его курса не стоит, возможно даже национальной валюте удастся снизить курс доллара.