Долар на чорному ринку утримує позиції: експерти дають втішний прогноз на найближчі тижні

У найближчі тижні курс американської валюти в обмінниках може наблизитися до офіційних розцінок

Попри суттєве здорожчання, яке останнім часом демонструє американський долар, вже у серпні його ціна може стабілізуватися та наблизитися до позначок у 37-38 гривень.

Як пише видання "Обозреватель", посилаючись на слова керівника відділу аналітики Concorde Capital Олександра Паращія, посилений попит на іноземну валюту спаде вже найближчим часом і розцінки на долар впадуть.

"Готівковий курс наближатиметься протягом серпня до офіційного рівня. Думаю, ймовірним можна вважати курс близько 37-38 гривень за долар", — розповів він.

Водночас на думку експерта Василя Горбаля, ситуація на валютному ринку зміниться до зниження цін завдяки хоч і частковому, але все ж запуску експорту українського зерна до іноземних країн. Член Ради Національного банку зауважує, що вартість американського долара в умовах війни буде залежати від ситуації на фронті, а також фінансової підтримки української економіки. Також він відзначив, що після того, як ажіотаж серед українців спаде, а з ним і попит на валюту, курс долара, скоріше за все, почне поступово знижуватися.

Що стосується ситуації з цінами в українських обмінниках, то за даними фінансового порталу "Мінфін", заокеанська валюта упродовж доби, 3 серпня, під час купівлі коштуватиме 39,50 гривень за долар. І ця ціна є рівною учорашнім позначкам. Тим часом продаж долара США також утримався на рівні попередніх розцінок і у середу коштуватиме 40 гривень.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі також у ціні в порівнянні з попереднім днем не змінилася: купівля євро сьогодні обійдеться у 39,80 гривень, водночас продаж вартуватиме 40,60 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, у якій валюті українцям краще зберігати свої заощадження після "розморожування" Нацбанком фіксованого курсу долара США.