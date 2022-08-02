Ситуація змінилася: яким буде курс долара у серпні

Експерт пояснив, чому зростав долар і яким чином вдасться змусити курс впасти

Після зростання офіційного курсу долара 21 липня та її подорожчання на готівковому ринку, наприкінці липня виявилася тенденція падіння співвідношення заокеанської валюти до гривні. У вівторок, 2 серпня, курс долара на готівковому ринку подешевшав на 15 копійок у купівлі та на 20 копійок у продажу.

Про це повідомляє портал Мінфін, причому курс євро до гривні не змінився.

На думку професора економіки Київського національного університету економіки імені Вадима Гетьмана Богдана Данилишина, дестабілізація на готівковому ринку після ослаблення офіційного курсу є тимчасовою.

За його словами, однією із причин різкого зростання курсу готівкового долара до 40 гривень і вище стала нездатність миттєво забезпечити банківські каси готівкою.

"Перші дні роботи міжбанківського валютного ринку після встановлення офіційного курсу 36,56 грн показали, що в Україні немає проблем з безготівковим доларом, є надлишок валюти на міжбанківському ринку, яка дозволяє НБУ поповнювати золотовалютні резерви доларом. При цьому суто технічні питання не дозволили запровадити Україну достатньо готівкового долара для поповнення кас банків у Києві та регіонах країни", — так пояснює експерт стрибок курсу готівкового долара після 21 липня.

При цьому, за його словами, ситуація загалом сприяє зміцненню гривні та зниженню курсу долара, адже було розблоковано українські порти, фермери у складних умовах продовжують збирати зерно, встановлюються транспортні коридори для іншого експорту, Україна отримує допомогу від міжнародних організацій, ЄС та США. Більше того, останні готують законодавство, яке дозволить використати заморожені російські активи на допомогу Україні.

Експерти сходяться на думці, що серпень буде стабільним місяцем для долара і очікувати на зростання його курсу не варто, можливо навіть національній валюті вдасться знизити курс долара.