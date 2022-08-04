Гойдалки на валютному курсі: хто і що може викликати нові хвилювання

Курсові коливання в серпні продовжаться — що на це вплине

У четвер, 4 серпня, курс готівкового долара в Україні фактично не змінився, застигши в коридорі між 38,3 та 39 гривнями за 1 долар.

Як повідомив "Телеграфу" економічний експерт Олександр Охріменко, зараз на курс долара швидше впливають різні емоційні чинники, а не економічні.

"З валютною панікою НБУ впорався заборонивши розміщувати курс на табло небанківських обмінників, власники злякалися і вирішили стримати свої апетити у спекуляції. Завтра відбудеться успішний наступ ЗСУ – люди повірять у нашу перемогу і за рахунок очікувань курс долара до гривні опуститься. Якщо трапиться щось таке, що буде негативно оцінено — курс долара може зрости. І таких можливих прикладів — маса", — наголошує експерт.

Загалом внаслідок цього та інформаційного напруження весь серпень триватимуть своєрідні курсові гойдалки, коли протягом дня курс долара може змінюватись кілька разів від 38 до 40 гривень. Проте загалом, як вважає Охріменко, навряд чи курс у серпні вийде за межі коридору 38-39 гривень за долар.

"Має статися щось масштабне, щоб курс долара значно впав, наприклад, США чи ЄС дадуть нам велику суму, мільярдів у 10-20 одномоментно, тоді долар серйозно ревальвує", — пояснює співрозмовник "Телеграфа".

Як вважають багато експертів, серпень загалом швидше за все стане місяцем стабілізації курсу долара і навіть його падіння до показників 37-38 гривень.