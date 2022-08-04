Долар на чорному ринку демонструє стабільність: експерт пояснив, від чого залежить його ціна

Поки ситуація на фронті стабільна, розцінки на валюту утримують свої позиції

На момент воєнного стану в Україні саме ситуація на фронті є однієї зі складових як економічної, так і монетарної політики, впливаючи на розцінки долара в країні відносно національної валюти.

Відповідну інформацію повідомив радник керівника Офісу президента України Тимофій Милованов під час чергового ефіру всеукраїнського телемарафону. За його словами, наразі дуже велика кількість сфер в Україні залежить саме від Збройних сил. Тож гарні новини з фронту заспокоюють не лише жителів країни, а й курс американської валюти.

"Від ЗСУ дуже багато чого залежить в країні, тому що гарні новини з фронту, вони заспокоюють в тому числі і курс долара. Якщо на фронтах будуть позитивні новини, то курс насправді буде посилюватись. Якщо з Одеси будуть позитивні новини щодо експорту зерна — курс буде посилюватись. Якщо таких новин не буде, то він буде послаблюватись", — висловив свою думку він.

Милованов додає, що зараз головним завданням бізнесу, який є невід'ємною частиною української економіки, є успішне адаптування до зимового періоду, адже цього року він буде вкрай важким для всіх.

Також він відзначив, що зростання цін на всі групи товарів, на жаль, не уникнути, адже це практична реальність, котра спостерігається в умовах війни.

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Варто відзначити, що поки ситуація на фронті є відносно стабільною і значних втрат українці не зазнають, відповідне затишшя спостерігається у на валютному ринку. Зокрема, якщо розглянути ціни на валюту в обмінниках, може помітити більш стабільну ситуацію, аніж та, яка була у липні.

Зокрема, за даними фінансового порталу "Мінфін", заокеанська валюта упродовж доби, 3 серпня, під час купівлі коштуватиме 38,30 гривень за долар. І ця ціна є рівною учорашнім позначкам. Тим часом продаж долара США також утримався на рівні попередніх розцінок і у середу коштуватиме 39 гривень.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі також у ціні в порівнянні з попереднім днем не змінилася: купівля євро сьогодні обійдеться у 38,50 гривень, водночас продаж вартуватиме 39,50 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, яким буде курс американської валюти у серпні за прогнозами фінансових аналітиків.

Також нагадаємо, що на думку експертів, упродовж останнього місяця літа на здорожчання курсу долара очікувати не варто.