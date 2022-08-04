Доллар на черном рынке демонстрирует стабильность: эксперт объяснил, от чего зависит его цена

Пока ситуация на фронте стабильная, расценки на валюту удерживают свои позиции

На момент военного положения в Украине именно ситуация на фронте является одной из составляющих как экономической, так и монетарной политики, влияя на расценки доллара в стране по отношению к национальной валюте.

Соответствующую информацию сообщил советник руководителя Офиса президента Украины Тимофей Милованов во время очередного эфира всеукраинского телемарафона. По его словам, очень большое количество сфер в Украине зависит именно от Вооруженных сил. Так что хорошие новости с фронта успокаивают не только жителей страны, но и курс американской валюты.

"От ВСУ очень многое зависит в стране, потому что хорошие новости с фронта, они успокаивают, в том числе и курс доллара. Если на фронтах будут положительные новости, то курс на самом деле будет усиливаться. Если из Одессы будут положительные новости по экспорту зерна — курс будет усиливаться. Если таких новостей не будет, то он будет ослабляться", — выразил свое мнение он.

Милованов добавляет, что сейчас главная задача бизнеса, который является неотъемлемой частью украинской экономики, — успешное адаптирование к зимнему периоду, ведь в этом году он будет крайне трудным для всех.

Также он отметил, что роста цен на все группы товаров, к сожалению, не избежать, ведь это практическая реальность, которая наблюдается в условиях войны.

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Стоит отметить, что пока ситуация на фронте относительно стабильная и значительные потери украинцы не понесут, соответствующее затишье наблюдается на валютном рынке. В частности, если рассмотреть цены на валюту в обменниках, может заметить более стабильную ситуацию, чем та, которая была в июле.

В частности, по данным финансового портала " Минфин ", заокеанская валюта в течение суток, 3 августа, при покупке обойдется в 38,30 гривен за доллар. И эта цена равна вчерашним пометкам. Между тем, продажа доллара США также удержалась на уровне предыдущих расценок и в среду будет стоить 39 гривен.

Европейская валюта на черном рынке при покупке также в цене по сравнению с предыдущим днем не изменилась: покупка евро сегодня обойдется в 38,50 гривен, в то же время продажи будут стоить 39,50 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, каким будет курс американской валюты в августе по прогнозам финансовых аналитиков.

Также напомним, что по мнению экспертов, в течение последнего месяца лета подорожание курса доллара ожидать не стоит.