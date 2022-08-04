Укр

Качели на валютном курсе: кто и что может вызвать новые волнения

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Даже цифры на табло могут влиять на курс доллара Новость обновлена 04 августа 2022, 15:41
Даже цифры на табло могут влиять на курс доллара

Курсовые колебания в августе продолжатся — что на это повлияет

В четверг, 4 августа, курс наличного доллара в Украине фактически не изменился, застыв в коридоре между 38,3 и 39 гривнами за 1 доллар.

Как сообщил "Телеграфу" экономический эксперт Александр Охрименко, в настоящий момент на курс доллара скорее влияют различные эмоциональные факторы, а не экономические.

"С валютной паникой НБУ справился запретив размещать курс на табло небанковских обменников, владельцы испугались и решили умерить свои аппетиты в спекуляции. Завтра произойдет успешное наступление ВСУ – люди поверят в нашу победу и за счет ожиданий курс доллара к гривне опустится. Случится что-то такое, что будет негативно оценено — курс доллара может вырасти. И таких возможных примеров — масса", — подчеркивает эксперт.

В целом вследствие этого и информационного накала весь август будут продолжаться своеобразные курсовые качели, когда в течение дня курс доллара может меняться несколько раз от 38 до 40 гривен. Однако в целом, как считает Охрименко, вряд ли курс в августе выйдет за пределы коридора в 38-39 гривен за доллар.

"Должно случиться нечто масштабное, чтобы курс доллара значительно упал, например, США или ЕС дадут нам крупную сумму, миллиардов в 10-20 одномоментно, тогда доллар серьезно ревальвирует", — объясняет собеседник "Телеграфа".

Как считают многие эксперты август в целом скорее всего станет месяцем стабилизации курса доллара и даже его падения до показателей 37-38 гривен.

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#Александр Охрименко #Курс доллара #курс доллара. курс евро