Доллар на черном рынке дешевеет, однако эксперт советует не расслабляться

Эксперты прогнозируют нестабильную ситуацию с валютой в августе

В Украине ситуация на валютном рынке зависит в большинстве не из-за экономических, а из-за эмоциональных факторов. Так что, когда настроения населения перестанут быть паническими, расценки на валюту постепенно начнут снижаться и это может произойти уже в ближайшие недели.

Как рассказал экономический эксперт Александр Охрименко, главному банку страны удалось преодолеть валютную панику путем запрета на размещение актуального курса на табло. Это повлекло за собой сдерживание спекулятивных аппетитов среди владельцев обменников.

По мнению экономиста, в августе ситуация с ценами на валюту, скорее всего, не стабилизируется и украинцам следует ожидать ценовых качелей, в рамках которых цена на американский доллар может прыгать в пределах 38-40 гривен. Кроме того, Охрименко выразил сомнения, что до конца лета курс выйдет за пределы коридора в 38-39 гривен.

"Должно произойти что-то масштабное, чтобы курс доллара значительно упал, например, США или ЕС дадут нам большую сумму, миллиардов в 10-20 мгновенно, тогда доллар серьезно ревальвирует", — пояснил он.

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Ситуация, которая в последние дни наблюдается на черном рынке, пока слова эксперта не подтверждает, ведь доллар США в последние дни свои позиции удерживает и даже частично дешевеет.

Так, по данным финансового портала "Минфин", в первую выходную неделю американская валюта немного подешевела. В частности, при покупке доллар будет стоить 39,25 гривен, что на 5 копеек дешевле, чем вчера. В то же время, продажа доллара в субботу обойдется в 39,70 гривен. И эта цена на 20 копеек меньше, чем в пятницу.

Что касается европейской валюты, то "черный" евро в течение сегодняшних суток обойдется в 39,60 гривен, во время продажи — 40,23 гривны.

Ранее "Телеграф" сообщал, что, по мнению финансовых аналитиков, уже в ближайшее время заокеанская валюта может просесть до отметок в 37-38 гривен за один доллар.

Также напомним, в какой валюте украинцам лучше хранить свои сбережения.