Доллар на черном рынке упадет? Экономист объяснил, что изменится в ближайшее время

Настроения украинцев – один из ключевых факторов к изменениям на валютном рынке страны.

Уже на следующей неделе ситуация на валютном рынке Украины изменится. Эксперты прогнозируют постепенное уменьшение цен на продажу валюты в обменниках, однако при одном условии — ажиотаж среди населения истечет и украинцы перестанут массово скупать дорогостоящие иностранные "бумажки".

Как рассказал экономический аналитик Алексей Козырев, расценки на валюту сейчас в первую очередь зависят от настроений жителей страны. По его словам, уже к 10 августа американский доллар в подавляющем количестве банков будет стоить в пределах от 36,57 до 41,50 гривен.

"Платежеспособный спрос на валюту в условиях войны и высокого уровня инфляции со стороны населения все же остается ограниченным. И это несколько сдерживает аппетиты финансистов по поводу увеличения ценника по продаже валю", — пояснил он.

Кроме того, не менее важными факторами для изменений цен на иностранную валюту есть решение проблем финансирования дефицита бюджета и объемы экспорта в другие страны.

Если рассмотреть ситуацию, которая в последние дни наблюдается на черном рынке Украины, прогнозы эксперта подтверждаются. В частности, по данным финансового портала "Минфин", на протяжении последней недели ситуация на валютном рынке находится в покое. Цены на американский доллар и евро удерживают свои отметки на уровне предыдущей недели.

Так, в последний рабочий день недели, 5 августа, при покупке доллар США обойдется в 39,30 гривен. И эта цена равна вчерашним отметкам. Между тем, продажа заокеанской валюты обойдется в 39,90 гривен.

Европейская валюта на черном рынке при покупке также в цене по сравнению с предыдущим днем не изменилась: покупка евро сегодня обойдется в 36,60 гривен, в то же время продажи будут стоить 40,30 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, стоит ли украинцам ожидать валютные качели в течение последнего месяца лета.

Также напомним, что в ближайшее время эксперты прогнозируют курс доллара падения до уровня 37-38 гривен.