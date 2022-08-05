Долар на чорному ринку впаде? Економіст пояснив, що зміниться найближчим часом

Настрої українців — один із ключових факторів до змін на валютному ринку країни

Вже на наступному тижні ситуація на валютному ринку України зміниться. Експерти прогнозують поступове зменшення цін на продаж валюти в обмінника, проте за однієї умови — ажіотаж серед населення сплине і українці перестануть масово скуповувати вартісні іноземні "папірці".

Як розповів економічний аналітик Олексій Козирєв, розцінки на валюту зараз першочергово залежать від настроїв жителів країни. За його словами, вже до 10 серпня американський долар у переважній кількості банків коштуватиме в межах від 36,57 гривень до 41,50 гривень.

"Платоспроможний попит на валюту в умовах війни та високого рівня інфляції з боку населення все ж залишається обмеженим. І це дещо стримує апетити фінансистів з приводу збільшення цінника з продажу валют", – пояснив він.

Крім того, не менш важливими факторами для змін цін на іноземну валюту є вирішення проблем фінансування дефіциту бюджету та обсяги експорту в інші країни.

Якщо розглянути ситуацію, котра останніми днями спостерігається на чорному ринку України, то прогнози експерта підтверджуються. Зокрема, за даними фінансового порталу "Мінфін", упродовж останнього тижня ситуація на валютному ринку перебуває у спокої. Ціни на американський долар та євро утримують свої минулотижневі позначки.

Так, в останній робочий день тижня, 5 серпня, під час купівлі долар США коштуватиме 39,30 гривень. І ця ціна є рівною учорашнім позначкам. Тим часом продаж заокеанської валюти обійдеться у 39,90 гривень.

Європейська валюта на чорному ринку під час купівлі також у ціні в порівнянні з попереднім днем не змінилася: купівля євро сьогодні обійдеться у 36,60 гривень, водночас продаж вартуватиме 40,30 гривень.

Раніше "Телеграф" повідомляв, чи варто українцям очікувати на валютні гойдалки упродовж останнього місяця літа.

Також нагадаємо, що найближчим часом експерти прогнозують курсу долара падіння до рівня 37-38 гривень.