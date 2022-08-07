Доллар на черном рынке упал в цене: за сколько можно продать валюту 7 августа

Покупать доллар по состоянию на сегодняшний день выгоднее в банках

Через неделю после того, как Нацбанк запретил обменникам показывать курс на табло, на черном рынке доллар заметно упал. Если 30 июля средняя стоимость доллара на черном рынке в среднем составила 41,6/42,2 грн, то 7 августа наличный USD стал стоить 39,2/39,59 за покупку и продажу соответственно. Об этом свидетельствуют данные сайта "Минфин".

Между тем, в банках Украины утром 7 августа доллар покупают в среднем по 38,6 грн, а продают по 39,85 грн. За неделю американская валюта упала в цене по отношению к гривне на 1,27 гривны. Между тем официальный курс НБУ — 36,56 гривен за доллар.

Курс доллара 7 августа

Стоит отметить, что цена купли-продажи доллара в банках Украины отличается в зависимости от финучреждения. По состоянию на 7 августа выгоднее всего обменивать доллары на гривне у банка "ПУМБ", а вот покупать валюту лучше в "Укрсиббанке", ведь там цена за доллар составляет 37,57 грн.

Курс доллара в банках Украины 7 августа

Напомним, что экономический эксперт Александр Охрименко считает, что курс доллара в Украине зависит от панических настроений населения, поэтому он не является стабильным. Сейчас панику удалось преодолеть путем запрета на размещение актуального курса на табло, однако в августе украинцам следует ожидать ценовых качелей, в рамках которых цена на американский доллар может прыгать в пределах 38-40 гривен.

Ранее "Телеграф" сообщал, что до 10 августа американский доллар в подавляющем количестве банков будет стоить в пределах от 36,57 гривны до 41,50 гривны. Такое мнение озвучил экономический аналитик Алексей Козырев.