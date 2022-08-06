Курс долара має бути стабільним – експерт назвав головну умову

У серпні курс долара може бути стабільним, але для цього потрібне дотримання однієї умови

За словами експертів, є маса факторів, які впливають на курс долара і призводять до постійних "валютних гойдалок", у ході яких курс щодня може змінюватися по кілька разів.

При цьому критично важливим стає фізичний обсяг готівкового долара: якщо його ставатиме більше, це має задовольнити потребу населення, і валютної паніки вдасться уникнути.

Як повідомляє професор Київського національного економічного університету Богдан Данилишин, пропозиція іноземної валюти з боку клієнтів банків перевищує попит на неї, що дозволило чисту купівлю НБУ іноземної валюти на ринку фактично вперше після першого тижня війни в обсязі 650 млн доларів США.

Оскільки платіжний баланс України у січні-червні 2022 року зведений із профіцитом 3,7 млрд доларів США, можна говорити про збалансований вплив зовнішньоекономічних операцій резидентів України з рештою світу на динаміку курсу гривні. Що має позитивно впливати на курс долара та не допускати його зростання.

Водночас баланс зовнішньої торгівлі залишався негативним – Україна купила товарів та послуг на 4,2 млрд. дол. більше, ніж продала. Частково це було компенсовано відмовою іноземних інвесторів від виплат доходів від інвестицій на користь нерезидентів та виведення їх за кордон, а також надходжень щодо оплати праці українців за кордоном.

Через ці та інші фактори, що впливають на курс, експерти прогнозують більш-менш стабільний курс долара в серпні в діапазоні від 39 до 42 гривень.