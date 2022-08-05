Понад 40 гривень – експерт дав прогноз курсу долара на серпень

курс долара в серпні буде стабільним, але навряд чи знижуватиметься, вважає Данило Монін

Як показує п’ятниця, 5 серпня, курс долара знову трохи знизився до гривні порівняно з 4 серпня, правда всього на 10 копійок — до 39,30 грн. Внаслідок чого багато експертів вважають, що серпень стане місяцем подальшого падіння курсу долара.

Однак, як вважає економічний експерт Данило Монін, далеко не факт, що курс долара в серпні знижуватиметься, оскільки на нього впливають багато суперечливих факторів.

Наприклад, явне небажання НБУ продавати долари зі свого запасу штовхатиме курс вгору та знецінюватиме гривню, так само як і друк гривні.

На користь падіння курсу долара до гривні гратимуть такі чинники, як фінансова допомога із Заходу та морський експорт, але обидва вони залежать не від України та НБУ, а від зовнішніх сил.

"Для фінансування дефіциту бюджету на місяць необхідно отримувати не менше 3 мільярдів доларів, якщо вони будуть — курс долара буде стабільним, якщо ні — неминучі серйозні коливання", — пояснив експерт.

Загалом, на думку Данила Моніна, найімовірніший курсовий коридор для курсу долара у серпні – від 40 до 42 гривень за 1 долар.

Деякі інші експерти вважають, що все ж таки курс долара в серпні буде дещо меншим – від 38 до 40 гривень.