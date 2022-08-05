Больше 40 гривен – эксперт дал прогноз курса доллара на август

курс доллара в августе будет стабилен, но вряд ли будет снижаться, считает Даниил Монин

Как показывает пятница, 5 августа, курс доллара снова немного снизился по отношению к гривне в сравнении с 4 августа, правда всего на 10 копеек – до 39,30 грн. Вследствие чего многие эксперты считают, что август станет месяцем дальнейшего падения курса доллара.

Однако, как считает экономический эксперт Даниил Монин, далеко не факт, что курс доллара в августе будет снижаться, так как на него влияют много противоречивых факторов.

Например, явное нежелание НБУ продавать доллары из своего запаса будет толкать курс вверх и обесценивать гривну, равно как и печать гривны.

В пользу падения курса доллара к гривне будут играть такие факторы, как финансовая помощь с Запада и морской экспорт, но оба они зависят не от Украины и НБУ, а от внешних сил.

"Для финансирования дефицита бюджета в месяц необходимо получать не менее 3 миллиардов долларов, если они будут – курс доллара будет стабильным, если нет – неминуемы серьезные колебания", — пояснил "Телеграфу" эксперт.

В целом, по мнению Даниила Монина, наиболее вероятный курсовой коридор для курса доллара в августе – от 40 до 42 гривен за 1 доллар.

Некоторые другие эксперты считают, что все же курс доллара в августе будет несколько меньше – от 38 до 40 гривен.