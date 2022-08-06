Курс доллара должен быть стабилен – эксперт назвал главное условие

В августе курс доллара может быть стабильным, но для этого нужно соблюдение одного условия

По словам экспертов, существуют масса факторов, которые влияют на курс доллара и приводят к постоянным "валютным качелям", в ходе которых курс ежедневно может меняться по несколько раз.

При этом критически важным становится физический объем наличного доллара: если его будет становиться больше, это должно удовлетворить потребность населения, и валютной паники удастся избежать.

Как сообщает профессор Киевского национального экономического университета Богдан Данилишин, предложение иностранной валюты со стороны клиентов банков превышает спрос на нее, что позволило чистую покупку НБУ иностранной валюты на рынке, фактически впервые после первой недели войны, в объеме 650 млн долларов США.

Поскольку платежный баланс Украины в январе-июне 2022 года сведен с профицитом 3,7 млрд долларов США, можно говорить о сбалансированном влиянии внешнеэкономических операций резидентов Украины с остальным миром на динамику курса гривны. Что должно положительно влиять на курс доллара и не допускать его роста.

Вместе с тем баланс внешней торговли оставался отрицательным – Украина купила товаров и услуг на 4,2 млрд. долл. больше чем продала. Частично это было компенсировано отказом иностранных инвесторов от выплат доходов от инвестиций в пользу нерезидентов и вывода их за границу, а также поступлений по оплате труда украинцев за рубежом.

В силу этих и других факторов, влияющих на курс, эксперты прогнозируют более-менее стабильный курс доллара в августе в диапазоне от 39 до 42 гривен.