Курс долара у серпні: економіст пояснив, чого чекати українцям

Експерт Данило Монін радить не поспішати — курс долара вагатиметься, але менше ніжнього кордону не буде

Незважаючи на щоденні коливання, що відбуваються з курсом долара в Україні, загалом серпень буде достатньо стабільним періодом для заокеанської та національної валют, навряд чи за долар даватимуть менше 40 гривень.

Такий прогноз для "Телеграфа" зробив економічний експерт Данило Монін — на його думку, далеко не факт, що курс долара в серпні знижуватиметься, оскільки на нього впливають багато суперечливих факторів.

Наприклад, відмова НБУ від валютних інтервенцій та купівля в резерви за тиждень понад 600 мільйонів доларів можуть штовхнути курс долара нагору, особливо якщо НБУ продовжить практику емісії гривні для фінансування держбюджету.

З іншого боку, впасти курс долара до гривні може через серйозну фінансову допомогу від Заходу та зростання морського експорту, але й те, й інше залежить не від України та НБУ, тобто покладатися на те, що це станеться – не можна.

"Для фінансування дефіциту бюджету на місяць необхідно отримувати не менше 3 мільярдів доларів, якщо вони будуть — курс долара буде стабільним, якщо ні — неминучі серйозні коливання", — пояснив експерт.

Загалом, на думку Данила Моніна, найімовірніший курсовий коридор для курсу долара у серпні – від 40 до 42 гривень за 1 долар.