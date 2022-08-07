Курс доллара в августе: экономист объяснил, чего ждать украинцам

Эксперт Даниил Монин советует не спешить — курс доллара будет колебаться, но меньше нижней границы не будет

Несмотря на каждодневные колебания, которые происходят с курсом доллара в Украине, в целом август будет достаточно стабильным периодом для заокеанской и национальной валют, вряд ли за бакс будут давать меньше 40 гривен.

Такой прогноз для "Телеграфу" сделал экономический эксперт Даниил Монин – по его мнению, далеко не факт, что курс доллара в августе будет снижаться, так как на него влияют много противоречивых факторов.

К примеру, отказ НБУ от валютных интервенций и покупка в резервы за неделю свыше 600 миллионов долларов могут толкнуть курс доллара вверх, особенно если НБУ продолжит практику эмиссии гривны для финансирования госбюджета.

С другой стороны, упасть курс доллара к гривне может из-за серьезной финансовой помощи от Запада и роста морского экспорта, но и то, и другое зависит не от Украины и НБУ, то есть, полагаться на то, что это случится – нельзя.

"Для финансирования дефицита бюджета в месяц необходимо получать не менее 3 миллиардов долларов, если они будут – курс доллара будет стабильным, если нет – неминуемы серьезные колебания", — пояснил "Телеграфу" эксперт.

В целом, по мнению Даниила Монина, наиболее вероятный курсовой коридор для курса доллара в августе – от 40 до 42 гривен за 1 доллар.