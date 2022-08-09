Курс долара на чорному ринку поки що стабільний, але може злетіти до 120 грн — названо причину

На валюту впливає економічна ситуація в Україні

Курс долара в Україні продовжує коливатися — після падіння він знову потроху зростає, але все одно залишається на позначці нижче за 40 грн за USD на чорному ринку. Найближчим часом серйозних коливань не очікується.

Думку щодо стабілізації валютного ринку висловив "РБК-Україна" старший фінаналітик групи ICU Тарас Котович. Він вважає, що на ринку обмінок попит кінця липня поступово заспокоївся і гривня зміцнилася. При цьому на безготівковому офіційному ринку попит на валюту знову значно перевищує пропозицію.

Така ситуація продовжиться, вважає експерт. Що ж до готівкового долара, то після зниження ажіотажу щодо нього зросла пропозиція з боку фізосіб. Посприяло зниженню попиту також і рішення Нацбанку щодо розміщення валюти на депозитах після покупки.

Проте є сценарій за якого в Україні долар може підскочити до 120 грн. Про таку можливість розповів інвестбанкір Сергій Фурса. Привести до цього може різниця між сумами експорту та імпорту, оскільки Україна ввозить набагато більше. Якщо різниця залишиться незмінною, а кількість імпорту не зменшиться, долар може злетіти в ціні до 120 грн, а вартість товарів зросте втричі. Цьому має на меті перешкодити валютний податок у 10% на імпорт — відповідний законопроєкт уже розробляють.

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Поки що долар на чорному ринку тримається на позначці 39,4/39,683 грн, а євро, який у 2022 році з ним зрівнявся, — 39,8/40,2 грн.

Курс валют в Україні

Раніше "Телеграф" повідомляв, що обвалити курс гривні може не лише різниця експорту-імпорту, а й махінації із фондовими ринками. Експерти назвали три популярні схеми щодо виведення капіталу з України. Зазначимо, що більшість експертів сходяться на думці, що долар у серпні утримається на сумі близько 40 грн.