Долар на чорному ринку зросте до 43 грн і не зупиниться: опубліковано прогноз

Фінансової стабільності у 2023 році не передбачається

Вартість долара в Україні на чорному ринку знову піднялася до 40 грн, протримавшись кілька днів нижче за це значення. Поки українська валюта не зміцнилася завдяки продажам зерна та металу, долар може дорожчати аж до 43 грн.

За даними "OBOZREVATEL", такий прогноз закладається в розрахунках Нацбанку та уряду України на кінець 2022. Покращення після нового року не очікується, у 2023 році долар очікується дорожче за 45 грн, а до кінця наступного року зросте до 46,2 грн за USD.

Долар потягне із собою і ціни, лише до кінця 2022 року очікується подорожчання на третину. У 2023 зупинки зростання цін не очікується. Є й песимістичніший прогноз — подорожчання долара до 120 грн, що спричинить ще більше зростання цін. Такий сценарій можливий, якщо імпорт у країну не зменшиться.

Станом на 11 серпня за долар на чорному ринку просять 39,75/40 грн, за євро — 40,4/40,9 грн. Зазначимо, що у банках курси обох валют підросли.

Курс валют в Україні на 11 серпня

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Раніше "Телеграф" повідомляв, що вартість долара може зрости після скасування Нацбанком обмежень на роботу на ринку капіталів, що може спричинити сплеск схем виведення коштів. Експерти оцінюють коливання долара в серпні в рамках 40-42 грн.