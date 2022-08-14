Доллар по 120 гривен все же возможен? О чем говорит ситуация на валютном рынке в Украине

Курс доллара неминуемо вырастет

После роста на 50 копеек в пятницу, 12 августа, в воскресенье курс доллара упал на 10 копеек до 40,4 гривен, что говорит о нестабильности на валютном рынке.

Именно об этом рассказывал "Телеграфу" экономический эксперт Борис Кушнирук, говоря, что НБУ будет вынужден выбирать между двумя стратегиями.

По словам эксперта у НБУ, подчеркивает Кушнирук, есть две стратегии:

девальвировать гривну, постепенно наращивая курс доллара;

стараться удерживать курс доллара максимально близко к фиксированному в 36,56 грн за доллар, осуществляя валютные интервенции из финансовых резервов НБУ на межбанковский рынок.

По мнению Бориса Кушнирука, скорее всего НБУ пойдет именно по второму пути, что поможет если и не удержать курс доллара, то по крайней мере сделать падение гривны более плавным. Правда при этом Нацбанк не сможет влиять на курс наличного доллара, который будет расти, вероятно, скачкообразно, при котором рост курса на текущей неделе будет частично компенсироваться падением на следующей.

Последнее утверждение эксперта о скачкообразном росте курса доллара и таком же его падении, что в целом ведет к постепенному росту американской валюты, пока подтверждается на валютном рынке.

Тем временем по мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, разница между суммами экспорта и импорта может привести к взлету курса доллара до 120 грн.