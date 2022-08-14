Курс доллара на черном рынке нестабилен: эксперт дает неутешительные прогнозы

Довоенных показателей валюты можно не ждать

В Украине продолжит наблюдаться разница между официальным и наличным курсом доллара, о чем предупреждают даже в Нацбанке. На черном рынке, к слову, валюта, вероятней всего, будет расти, о чем свидетельствует и свежий курс на утро воскресенья, 14 августа. Есть еще один большой "минус", ждущий украинцев в будущем, — стоимость доллара США вряд ли вернется к довоенному.

Как объяснил глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак, после рекордного роста доллара гривна обязательно начнет укрепляться. Но прежних показателей на табло обменников больше увидеть не придется.

По словам специалиста, такие процессы весьма типичны и узнаваемы: после каждой девальвации наблюдается рост национальной валюты. Но есть свои причины на то, чтобы официальный курс доллара не опустился к прежним отметкам, и не последняя из них — война и ее последствия.

"Надежды на доллар по 27 — бесполезны. В лучшем случае укрепление возможно до значения официального курса НБУ, что сегодня составляет приблизительно 36 гривен за доллар. Это максимум, на который стоит рассчитывать", — говорит Новак.

Подтверждает опасения эксперта и утренний воскресный курс валют. За последние сутки доллар демонстрирует небольшие ценовые качели. В продаже он подешевел на 7 копеек и сейчас стоит 40,04 грн, а вот при покупке, наоборот, прибавил в стоимости. И пусть разница лишь в одну копейку, тем не менее за валюту просят 39,90 грн.

Курс валют на черном рынке Украины 14 августа

Евро тоже немного скачет, но в случае этой валюты — исключительно в сторону подорожания. При покупке цена осталась неизменной — 40,63 грн, а вот продажа "взлетела" сразу на 92 копейки. Сейчас евро продают за 40,93 грн.

О том, как обстоит ситуация на межбанке Украины, можно узнать из инфографик ниже:

Курс доллара в банках Украины 14 августа

Курс евро в банках Украины 14 августа

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что может произойти с экономикой Украины, чтобы курс доллара подскочил до значения 120 гривен.

Также мы писали о том, при каком обстоятельстве американская валюта может подешеветь.