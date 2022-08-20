Курс долара в Україні – НБУ відзначив важливу тенденцію на ринку

Дані НБУ говорять про те, що курс долара стабілізується

З 15 до 19 серпня курс долара в Україні зріс на 75 копійок, до 40,95 грн за 1 долар. При цьому на валютному ринку спостерігаються й досить позитивні тенденції.

Так, протягом тижня з 15 по 19 серпня НБУ купив на міжбанківському валютному ринку 197,80 млн доларів і продав 122,43 млн доларів. Тобто позитивне сальдо інтервенцій – переважання купівлі долара над його продажем становило 75,37 млн доларів. Про це повідомляють дані сайту Національного банку України.

Таким чином, на ринку намітилася позитивна тенденція для української національної валюти – долара в країні стало достатньо для задоволення потреб покупців, тобто з’явилася надія на стабілізацію курсу долара.

Як повідомляв раніше голова Ради Національного банку України (НБУ) Богдан Данилишин, на валютному ринку помічено тривожну тенденцію дисбалансу попиту та пропозиції.

Так, на міжбанківському валютному ринку попит на іноземну валюту з боку клієнтів банків продовжує перевищувати її пропозицію, минулого тижня збільшившись на 10%.

Результатом цього став додатковий тиск на гривню дефіциту долара, що призвело до зростання попиту на заокеанську валюту та її курсу в Україні.

Проте загалом в Україні, як і раніше, попит на долари перевищує її пропозицію, а ситуація може змінитися лише після накопичення доходів від експорту зерна, що трапиться приблизно через 3-5 місяців.