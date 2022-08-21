Проблемні купюри: чому частина терміналів перестали приймати 500 та 1000 грн

З великими купюрами варто звертатися до кас банків

Один з українських державних банків — "Приватбанк" — має проблеми з оплатою в терміналах купюрами номіналом вище 200 грн. На проблему звернув увагу один із користувачів.

У своїй скарзі на сайті "Мінфін" він повідомив, що проблема виникла 18 серпня і пригрозив зверненням до Нацбанку. Служба підтримки "Приватбанку" роз’яснила ситуацію у коментарі.

Зазначається, що причина через яку купюри в 500 та 1000 грн перестали прийматися у терміналах банку – технічна. Проводяться роботи щодо збереження можливості приймати такі купюри. У терміналах та банкоматах ресайклінгового типу можна проводити операції купюрами меншого номіналу, наприклад, 50,100 або 200 грн.

З купюрами у 500 та 1000 грн потрібно звертатися до кас банку – там зможуть провести необхідні клієнту операції. Користувачі в мережі пов’язують технічні роботи у банку зі спробами припинити обіг купюр, виведених із користування та викрадених зі сховища "Ощадбанку" в окупованому Херсоні. Повідомляється, що такі виявляли у Києві, Одесі, частині західних областей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в Україні побачили ознаки стабілізації курсу долара. На ринку нерухомості підвищення попиту очікують уже восени, попри те, що влітку він становив до 10% від довоєнного.