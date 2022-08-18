Вигідніше, ніж зберігати гроші у банку: українцям спростять можливість купівлі облігацій
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Функція з’явиться найближчими тижнями
Український уряд хоче дозволити українцям купувати "військові" облігації внутрішньої державної позики (ОВДП) у кілька кліків через додаток "Дія".
Як розповів заступник глави Офісу президента Ростислав Шурма в ефірі телемарафону, таким чином держава хоче дати можливість українцям допомогти з фінансуванням дефіциту державного бюджету.
"Ми запропонуємо цифровий продукт, де через "Дію", в кілька кліків, кожен громадянин України зможе купити військові облігації", — сказав він.
При цьому, за словами Шурми, подібна операція займатиме не більше півтори хвилини.
Відповідну функцію буде введено в додаток протягом найближчих тижнів.
За його словами, держоблігації можуть бути цікавими для населення, оскільки ставки за облігаціями вищі, ніж у депозитів у комерційних банків. До того ж вони більш надійні.
Він зазначив, що зараз українці тримають у банках близько 400 мільярдів гривень, і всі ці гроші можуть стати потенційним джерелом вкладень в ОВДП.
Як повідомлялося раніше, іноземні власники українських єврооблігацій погодилися надати Україні дворічне відстрочення виплат та погашення платежів за ними.