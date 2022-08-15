Долар буде по 40 чи 120 гривень? Експерт дав прогноз на серпень

Цього тижня має вирішити, яким буде курс долара в серпні.

Третій тиждень серпня розпочався зі стабілізації і навіть деякого падіння курсу долара, заокеанську валюту можна придбати за 39 грн 90 копійок, а експерти ажіотажу поблизу обмінників не пророкують.

Економічний експерт Олександр Охріменко спрогнозував "Телеграфу", що саме поточний тиждень може стати визначальним для курсу долара у серпні.

"Цьогорічний курс у 40 гривень за долар загалом усіх влаштовує і особливого ажіотажу тут не очікується. Водночас є два основні фактори, які можуть зрушити курс – це відомості з фронту та приплив валюти, або ж навпаки стрибок попиту на неї. Але оскільки справжній приплив валюти від експорту почнеться не раніше вересня, поки основним чинником впливу на курс залишається фронтова ситуація", — говорить про головний фактор зростання або падіння курсу долара експерт.

За словами Олександра Охріменка, якщо особливих змін на фронті не буде, курс долара, швидше за все, залишиться в серпні в межах 40-41 гривні за долар.

Разом з тим, є прогнози про зростання курсу долара до 120 гривень за долар, що може статися через переважання імпорту над експортом і тому підвищеним попитом на долар.