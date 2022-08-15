Доллар будет по 40 или по 120 гривен? Эксперт дал прогноз на август

На этой неделе должно решиться каким будет курс доллара в августе

Третья неделя августа началась со стабилизации и даже некоторого падения курса доллара, заокеанскую валюту можно приобрести за 39 грн 90 копеек, а эксперты ажиотажа вблизи обменников не прочат.

Экономический эксперт Александр Охрименко спрогнозировал "Телеграфу", что именно текущая неделя может стать определяющей для курса доллара в августе.

"Нынешний курс в 40 гривен за доллар в целом всех устраивает и особого ажиотажа тут не ожидается. Вместе с тем есть два основных фактора, которые могут сдвинуть курс – это сведения с фронта и приток валюты, или же напротив скачок спроса нее. Но поскольку настоящий приток валюты от экспорта начнется не ранее сентября, пока основным фактором влияния на курс остается фронтовая ситуация", — говорит о главном факторе роста или падения курса доллара эксперт.

По словам Александра Охрименко, если особых изменений на фронте не будет, курс доллара скорее всего останется в августе в пределах 40-41 гривны за бакс.

Вместе с тем есть прогнозы о росте курса доллара до 120 гривен за доллар, что может случиться из-за преобладания импорта над экспортом и потому повышенным спросом на доллар.