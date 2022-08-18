Выгоднее, чем хранить деньги в банке: украинцам упростят возможность покупки облигаций

Функция появится в ближайшие недели

Украинское правительство хочет разрешить украинцам покупать "военные" облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ) в пару кликов через приложение "Дия".

Как рассказал заместитель главы Офиса президента Ростислав Шурма в эфире телемарафона, таким образом государство хочет дать возможность украинцам помочь с финансированием дефицита государственного бюджета.

"Мы предложим цифровой продукт, где через "Дию", в несколько кликов, каждый гражданин Украины сможет купить военные облигации", — сказал он.

При этом, по словам Шурмы, подобная операция будет занимать не более чем полторы минуты.

Соответствующая функция будет введена в приложение в течение ближайших недель.

По его словам, гособлигации могут быть интересными для населения, поскольку ставки по облигациям выше, чем у депозитов у коммерческих банков. К тому же, они более надежны.

Он отметил, что в настоящее время украинцы держат в банках около 400 миллиардов гривен, и все эти деньги могут стать потенциальным источником вложений в ОВГЗ.

Как сообщалось ранее, иностранные держатели украинских еврооблигаций согласились предоставить Украине двухлетнюю отсрочку выплат и погашения платежей по ним.