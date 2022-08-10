Дефолта пока не будет: Украина получила отсрочку от кредиторов

Украина получила отсрочку по еврооблигациям на два года

Иностранные держатели украинских еврооблигаций согласились предоставить Украине двухлетнюю отсрочку выплат и погашения платежей по ним.

Как сообщает "Интерфакс-Украина", об этом говорится в сообщении Минфина на Ирландской фондовой бирже. В документе отмечается, что Украина получила и приняла согласие на примерно 75% от основной суммы ценных бумаг, пребывающих в обороте.

Также сообщается, что было выполнено условие наличия согласия от владельцев примерно 50% от каждого из 13 выпусков еврооблигаций.

Обновленные изменения в условиях выпусков еврооблигаций вступят в силу после 11 августа.

20 июля Украина предложила владельцам еврооблигаций отсрочить сроки погашения платежей на два года с сохранением текущих ставок доходности. После этого проценты можно будет получить сразу или капитализировано.

По данным Минфина всего на рынок были выпущены ценные бумаги на сумму 17,26 млрд долларов США и на 2,25 млрд евро.

Как сообщалось ранее, Национальный банк Украины в первую неделю августа приступил к продаже доллара из международных резервов, что вызвало у экспертов опасение, что гривна просядет еще ниже.