Что будет с курсом доллара в августе – НБУ подал тревожный сигнал

За первую неделю августа Нацбанк совершил действия, которые заставляют экспертов опасаться за курс доллара

Август может стать переломным месяцем для курса доллара – с одной стороны из-за роста экспорта его курс может упасть, с другой — гривна может еще сильнее обесцениться.

О существовании опасности для гривны говорит политика Национального банка за первую неделю августа, который вновь приступил к продаже доллара из международных резервов. В результате с 1 по 5 августа НБУ продал на 483 миллиона долларов больше чем купил, сообщает Богдан Данилишин, профессор Киевского национального экономического университета имени Вадима Гетьмана.

"Валютный рынок снова вернулся к преобладанию спроса на иностранную валюту над предложением по клиентским операциям банков. Это стало результатом сокращения продаж иностранной валюты клиентами банков на фоне роста объемов его покупки, в том числе под влиянием публичной дискуссии вокруг вероятного введения налога на покупку валюты для осуществления импортных операций", — говорит о дисбалансе спроса на валютном рынке в пользу доллара эксперт.

Вместе с тем, как уточняет Данилишин, проданные НБУ 483 миллиона долларов это лишь половина от объема продаж валюты, которые Нацбанк реализовывал до июльского роста курса доллара, то есть ситуация в целом не похожа на критическую.

Также не видит признаков кризиса на валютным рынке, и экономический эксперт Даниил Монин.

"Хотя в июле зашли всего 1,5 млрд дол финансовой помощи, международные резервы снизились всего на 400 миллионов долларов. Хотя населению и дали покупать безналичный доллар по курсу банков, что подняло спрос со стороны населения, я все-таки считаю, что в августе удастся удержать курс доллара в 40 гривен", — подчеркнул "Телеграфу" эксперт.

Вместе с тем инвестбанкир Сергей Фурса считает, что из-за преобладания импорта над экспортом доллар может взлететь в цене до 120 грн, а стоимость товаров вырастет в три раза, а избежать этого должен помочь налог на импорт в 10%.