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Курс доллара по 120 гривен? При каком сценарии это станет реальностью

Автор
Никита Синицин Никита Синицин
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Курсу доллара предрекают 120 гривен Новость обновлена 09 августа 2022, 16:53
Курсу доллара предрекают 120 гривен

В августе курс доллара может взлететь втрое, но может и остаться стабильным

Очевидно, что август станет непростым месяцем для гривны, поскольку курсу доллара эксперты хотя и прогнозируют в основном стабильность, но предупреждают, что курс может взлететь и до 120 гривен.

По мнению инвестиционного банкира Сергея Фурсы, привести к этому может разница между суммами экспорта и импорта, поскольку Украина ввозит намного больше. Если разница останется прежней, а количество импорта не уменьшится, доллар может взлететь в цене до 120 грн, а стоимость товаров вырастет в три раза. Этому призван помешать валютный налог в 10% на импорт — соответствующий законопроект уже разрабатывают.

Впрочем, большинство экспертов настроены более оптимистично, так экономический эксперт Даниил Монин считает, в августе курс доллара будет колебаться между 40 и 42 гривнами, на что будут влиять такие факторы как:

  • - отказ НБУ от валютных интервенций, покупка доллара в резервы и эмиссия гривны могут толкнуть курс доллара вверх;
  • - серьезная финансовая помощь от Запада и рост морского экспорта.

Экономический эксперт Алексей Кущ считает, что решение №1053 Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (НКЦБФР) об отмене почти всех ограничений на работу на рынке капиталов, также может поднять курс доллара, правда не до 120 гривен за 1 доллар.

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#НБУ #Гривна #Курс доллара #курс доллара. курс евро