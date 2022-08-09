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Курс долара за 120 гривень? За якого сценарію це стане реальністю

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Микита Синицін Микита Синицін
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Курсу долара пророкують 120 гривень Новина оновлена 09 серпня 2022, 16:53
Курсу долара пророкують 120 гривень

У серпні курс долара може злетіти втричі, але й може залишитися стабільним

Очевидно, що серпень стане непростим місяцем для гривні, оскільки курсу долара експерти хоч і прогнозують переважно стабільність, але попереджають, що курс може злетіти і до 120 гривень.

На думку інвестиційного банкіра Сергія Фурси, привести до цього може різниця між сумами експорту та імпорту, оскільки Україна ввозить набагато більше. Якщо різниця залишиться незмінною, а кількість імпорту не зменшиться, долар може злетіти в ціні до 120 грн, а вартість товарів зросте втричі. Цьому має на меті перешкодити валютний податок у 10% на імпорт — відповідний законопроект уже розробляють.

Втім, більшість експертів налаштовані оптимістичніше, так економічний експерт Данило Монін вважає, у серпні курс долара коливатиметься між 40 і 42 гривнями, на що впливатимуть такі чинники як:

  • - відмова НБУ від валютних інтервенцій, купівля долара в резерви та емісія гривні можуть штовхнути курс долара нагору;
  • - серйозна фінансова допомога від Заходу та зростання морського експорту.

Економічний експерт Олексій Кущ вважає, що рішення №1053 Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (НКЦПФР) про відміну майже всіх обмежень на роботу на ринку капіталів, також може підняти курс долара, щоправда, не до 120 гривень за 1 долар.

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#НБУ #Гривня #Курс долара #курс долара. курс євро