Що буде з курсом долара у серпні – НБУ подав тривожний сигнал

За перший тиждень серпня Нацбанк вчинив дії, які змушують експертів побоюватися за курс долара

Серпень може стати переломним місяцем для курсу долара – з одного боку через зростання експорту його курс може впасти, з іншого — гривня може ще більше знецінитися.

Про існування небезпеки для гривні говорить політика Національного банку за перший тиждень серпня, який знову розпочав продаж долара з міжнародних резервів. В результаті з 1 по 5 серпня НБУ продав на 483 мільйони доларів більше, ніж купив, повідомляє Богдан Данилишин, професор Київського національного економічного університету імені Вадима Гетьмана.

"Валютний ринок знову повернувся до переважання попиту на іноземну валюту над пропозицією щодо клієнтських операцій банків. Це стало результатом скорочення продажів іноземної валюти клієнтами банків на тлі зростання обсягів його купівлі, у тому числі під впливом публічної дискусії навколо можливого запровадження податку на купівлю валюти для здійснення імпортних операцій", — говорить про дисбаланс попиту на валютному ринку на користь долара експерт.

Водночас, як уточнює Данилишин, продані НБУ 483 мільйони доларів це лише половина від обсягу продажу валюти, які Нацбанк реалізовував до липневого зростання курсу долара, тобто ситуація загалом не схожа на критичну.

Також не бачить ознак кризи на валютному ринку економічний експерт Данило Монін.

"Хоча в липні зайшли лише 1,5 млрд дол фінансової допомоги, міжнародні резерви знизилися всього на 400 мільйонів доларів. При цьому хоча населенню і дали купувати безготівковий долар за курсом банків, що підняло попит з боку населення, я все-таки вважаю, що в серпні вдасться втримати курс долара в 40 гривень", — наголосив "Телеграфу" експерт.

Водночас інвестбанкір Сергій Фурса вважає, що через переважання імпорту над експортом долар може злетіти в ціні до 120 грн ., а вартість товарів зросте втричі, а уникнути цього має допомогти податок на імпорт у 10%.