Курс долара на чорному ринку може незабаром знизитись – названо умову

До зернового експорту морем має додатись ще металевий

Після того, як в Україні запрацював морський коридор для експорту зерна і його робота з часом стала розширятись, експерти заговорили про вплив на курс гривні. Зокрема Український союз промисловців та підприємців прогнозує – зерновий експорт сам по собі здатний стабілізувати гривню, а якщо додати до нього ще торгівлю металом та рудою, це може укріпити українську валюту.

Як пише "РБК-Україна" з посиланням на заяву УСПП, наразі втрата робочих місць та експортних надходжень через війну посилюють дефіцит бюджету, що негативно позначається на курсі. "Уряду необхідно обговорити разом з представниками галузі та експертами, як наростити обсяги видобутку залізної руди, виплавки сталі та їхнього експорту", — вважають в союзі.

Експорт руди і металу морськими шляхами при цьому стане потужним джерелом притоку валюти і позитивно вплине на курс. "Об’єктивним курсом у даних умовах ми вважаємо 36 грн за долар, решта — відповідь ринку на труднощі з експортом та такими новаціями від уряду, як можливість додаткового 10%-го оподаткування імпорту", — сказав президент УСПП Анатолій Кінах. За розрахунками експертів, розблокування коридору для експорту металу дасть ще понад 600 млн дол. щомісяця.

Курс валют на 10 серпня 2022 року

Тим часом у банках та на чорному ринку долар та євро сьогодні трошки додали в ціні порівняно з попереднім днем. Долар торгується у вилці 39,7/39,95 грн, а євро – 40,2/40,6 грн.

Як повідомляв "Телеграф", за несприятливих обставин експерти прогнозують ривок курсу долара аж до 120 грн.