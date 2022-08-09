НБУ почав "трусити" банки, які завищують курс валют: що відбувається на ринку

Нацбанк продовжує наводити лад із курсом долара — цього разу силою

Національний банк України розпочав позапланові перевірки банків та банківських відділень у регіонах. Перевірки йдуть дуже жорстко, причина – спекуляції на курсі долара.

Про це повідомляє "Український бізнес-ресурс", додаючи, що за їхніми даними перевірки прийшли в RwS Банк і банк Січ, ходять навіть регіонами, сам процес перевірки відбувається часом дуже жорстко.

"З понеділка (1 серпня – ред.) вийшли на банки, навіть у регіонах. Позапланові перевірки. RwS банк, банк "Січ". Також небанки (небанківські установи, які мають обмінники – ред.). Там, кажуть, у когось обшуки були, навіть підлогу ламали", — цитує UBR.ua свого джерела в НБУ.

Як пише видання, 28 липня НБУ прийняв постанову №161, яка скасував мораторій на перевірки банків, фінансових компаній та їхніх відділень, яка негласно діяла з початку широкомасштабної війни з РФ. Сталося це після того, як деякі банки проігнорували усні вимоги з Нацбанку не продавати долар за курсом вище 40 грн/$, інакше на них чекають перевірки та покарання.

Після зміни офіційного курсу долара 21 липня і валютної паніки, що послідувала за цим, НБУ вжив низку заходів щодо банківських і небанківських пунктів обміну валют. Так, 29 липня небанківським обмінним пунктам заборонили виставляти табло з курсом, 29 липня, потім НБУ закрив цілу низку обмінних пунктів як таким, що не відповідає чинним вимогам, а з листопада вводить нові правила для обмінників.