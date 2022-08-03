НБУ посилив вимоги до обмінників: чого торкнуться нові правила

Обмінники будуть зобов’язані посилити заходи безпеки

Національний банк України посилив вимоги до небанківських установ, які опікуються обміном валюти.

Як повідомляє пресслужба регулятора, нові вимоги стосуватимуться організації заходів щодо охорони приміщень. Нові правила були прийняті 29 липня і набудуть чинності 1 листопада.

Йдеться про небанківські фінансові установи та операторів поштового зв’язку, які мають ліцензію на здійснення валютних операцій.

Зокрема, після набуття чинності нових правил, зазначені заклади будуть зобов’язані:

забезпечити наявність у приміщенні систем відеоспостереження;

забезпечити технічну та фізичну охорону, залежно від обсягів готівки у закладі;

оснастити місця касирів або касовими апаратами, або конструктивними елементами огороджувальних конструкцій, залежно кількості готівки;

зберігати цінності у сховищі чи сейфі.

Відповідні заходи в Нацбанку аргументують необхідністю підвищити рівень безпеки валютних установ та їхніх працівників на час воєнного стану.

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Як повідомлялося раніше, НБУ напередодні заборонив обмінникам показувати табло з курсом валют. На думку регулятора, це провокує спекуляції на валютному ринку та призводить до "карткового туризму".