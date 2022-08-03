НБУ ужесточил требования к обменникам: чего коснутся новые правила

Обменники будут обязаны усилить меры безопасности

Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским учреждениям, которые занимаются обменом валюты.

Как сообщает пресс-служба регулятора, новые требования коснутся организации мер относительно охраны помещений. Новые правила были приняты 29 июля и вступят в силу 1 ноября.

Речь идет о небанковских финансовых учреждениях и операторах почтовой связи, имеющих лицензию на осуществление валютных операций.

В частности, после вступления новых правил в силу, указанные заведения будут обязаны:

обеспечить наличие в помещении систем видеонаблюдения;

обеспечить техническую и физическую охрану, в зависимости от объемов наличных средств в заведении;

оснастить места кассиров либо кассовыми аппаратами, либо конструктивными элементами оградительных конструкций, в зависимости от количества налички;

хранить ценности в хранилище или сейфе.

Соответствующие меры в Нацбанке аргументируют необходимостью повысить уровень безопасности валютных учреждений и их работников на время военного положения.

Читайте также: Категория Деньги Ситуация поменялась: каким будет курс доллара в августе Эксперт объяснил, почему рос доллар и каким образом удастся заставить курс упасть

Как сообщалось ранее, НБУ накануне запретил обменникам показывать табло с курсом валют. По мнению регулятора, это провоцирует спекуляции на валютном рынке и приводит к "карточному туризму".