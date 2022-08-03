НБУ ужесточил требования к обменникам: чего коснутся новые правила
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Обменники будут обязаны усилить меры безопасности
Национальный банк Украины ужесточил требования к небанковским учреждениям, которые занимаются обменом валюты.
Как сообщает пресс-служба регулятора, новые требования коснутся организации мер относительно охраны помещений. Новые правила были приняты 29 июля и вступят в силу 1 ноября.
Речь идет о небанковских финансовых учреждениях и операторах почтовой связи, имеющих лицензию на осуществление валютных операций.
В частности, после вступления новых правил в силу, указанные заведения будут обязаны:
- обеспечить наличие в помещении систем видеонаблюдения;
- обеспечить техническую и физическую охрану, в зависимости от объемов наличных средств в заведении;
- оснастить места кассиров либо кассовыми аппаратами, либо конструктивными элементами оградительных конструкций, в зависимости от количества налички;
- хранить ценности в хранилище или сейфе.
Соответствующие меры в Нацбанке аргументируют необходимостью повысить уровень безопасности валютных учреждений и их работников на время военного положения.
Как сообщалось ранее, НБУ накануне запретил обменникам показывать табло с курсом валют. По мнению регулятора, это провоцирует спекуляции на валютном рынке и приводит к "карточному туризму".