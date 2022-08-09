НБУ начал "трясти" банки, завышающие курс валют: что происходит на рынке

Нацбанк продолжает наводить порядок с курсом доллара — в этот раз силой

Национальный банк Украины начал внеплановые проверки банков и банковских отделений в регионах. Проверки идут весьма жестко, причина – спекуляции на курсе доллара.

Об этом сообщает "Украинский бизнес-ресурс", добавляя, что по их данным проверки пришли в RwS Банк и банк Сечь, ходят даже по регионам, сам процесс проверки происходит подчас очень жестко.

"С понедельника (1 августа – ред.) вышли на банки, даже в регионах. Внеплановые проверки. RwS банк, банк "Сич". Также небанки (небанковские учреждения, имеющие обменники – ред.). Там, говорят, у кого-то обыски были, даже пол ломали", – цитирует UBR.ua своего источника в НБУ.

Как пишет издание, 28 июля НБУ принял постановление №161, отменившее мораторий на проверки банков, финансовых компаний и их отделений, негласно действовавшее с начала широкомасштабной войны с РФ. Случилось это после того как некоторые банки проигнорировали устные требования из Нацбанка не продавать доллар по курсу выше 40 грн/$, иначе их ждут проверки и наказания.

После изменения официального курса доллара 21 июля и последовавшей за этим валютной паникой, НБУ предпринял ряд мер по отношению к банковским и небанковским пунктам обмена валют. Так, 29 июля небанковским обменным пунктам запретили выставлять табло с курсом, 29 июля, затем НБУ закрыл целый ряд обменных пунктов как не отвечающим действующим требованиям, а с ноября вводит новые правила для обменников.