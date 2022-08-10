Курс доллара на черном рынке может скоро снизиться – названо условие

К зерновому экспорту морем должен добавиться еще металлический

После того, как в Украине заработал морской коридор для экспорта зерна и его работа стала расширяться, эксперты заговорили о влиянии на курс гривны. В частности, Украинский союз промышленников и предпринимателей прогнозирует – зерновой экспорт сам по себе способен стабилизировать гривну, а если добавить к нему еще торговлю металлом и рудой, это может укрепить украинскую валюту.

Как пишет "РБК-Украина" со ссылкой на заявление УСПП, в настоящее время потеря рабочих мест и экспортных поступлений из-за войны усугубляют дефицит бюджета, что негативно сказывается на курсе. "Правительству необходимо обсудить вместе с представителями отрасли и экспертами, как нарастить объемы добычи железной руды, выплавки стали и их экспорта", — считают в союзе.

Экспорт руды и металла морскими путями при этом станет мощным источником притока валюты и окажет положительное влияние на курс. "Объективным курсом в данных условиях мы считаем 36 грн за доллар, остальные — ответ рынка на трудности с экспортом и такими новациями от правительства, как возможность дополнительного 10% налогообложения импорта", — сказал президент УСПП Анатолий Кинах. По расчетам экспертов, разблокировка коридора для экспорта металла даст еще более 600 млн дол. ежемесячно.

Курс валют на 10 августа 2022 года.

Тем временем в банках и на черном рынке доллар и евро сегодня немного прибавили в цене по сравнению с предыдущим днем. Доллар торгуется в вилке 39,7/39,95 грн, а евро – 40,2/40,6 грн.

Как сообщал Телеграф, при неблагоприятных обстоятельствах эксперты прогнозируют рывок курса доллара вплоть до 120 грн.